«Ты мой Миконос». Седокова опубликовала романтичное фото поцелуя с Тиммой
Известная певица Анна Седокова выложила в Сети фотографию с возлюбленным, баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой.
«Ты мой Миконос», — подписала фотографию Седокова.
Миконос — античный герой, считается одним из потомков бога Аполлона.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» Анны Седоковой.
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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