«Ты мой Миконос». Седокова опубликовала романтичное фото поцелуя с Тиммой

Известная певица Анна Седокова выложила в Сети фотографию с возлюбленным, баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой.



«Ты мой Миконос», — подписала фотографию Седокова.



Миконос — античный герой, считается одним из потомков бога Аполлона.

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» Анны Седоковой.

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.