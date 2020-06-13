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«Ты мой Миконос». Седокова опубликовала романтичное фото поцелуя с Тиммой

«Ты мой Миконос». Седокова опубликовала романтичное фото поцелуя с Тиммой
Баскетбол / Евролига 0

Известная певица Анна Седокова выложила в Сети фотографию с возлюбленным, баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой.

«Ты мой Миконос», — подписала фотографию Седокова.

Миконос — античный герой, считается одним из потомков бога Аполлона.

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» Анны Седоковой.

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

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