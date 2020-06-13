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Джордж Хилл: если бы не мой талант, мог бы оказаться на месте Джорджа Флойда

Джордж Хилл: если бы не мой талант, мог бы оказаться на месте Джорджа Флойда
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Милуоки Бакс» Джордж Хилл рассказал об отношении к протестному движению в США, связанному с делом афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в результате жёсткого обращения со стороны полиции во время задержания.

«Если бы не мой талант, мог бы оказаться на месте Джорджа Флойда. Любой из членов моей семьи мог быть застрелен на улицах Индианаполиса. Так что эта ситуация оказывает на меня большое влияние. Я видел убийства и видел, что такое жестокое обращение полиции.

Видел, как мой двоюродный брат лежал на улице полтора часа, прежде чем к нему приехал другой наряд полиции. Так что эмоционально мне очень больно. Боюсь за своих детей и свою жизнь", — приводит слова Хилла ESPN.

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