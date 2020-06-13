Новичок ЦСКА Милутинов объяснил, почему так и не уехал в НБА
Новобранец ЦСКА Никола Милутинов объяснил, почему так и не попробовал силы в НБА. На драфте-2015 он был выбран под 26-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс», но не получил конкретного предложения из Техаса.
«Чтобы поехать в НБА, мне нужно было получить приглашение. „Сан-Антонио“ никогда не проявлял реального интереса. Было только много разговоров. Я же не мог приехать туда сам. Им нужно было проявить интерес, но они этого не сделали. Знаете, не жалею. Мне удалось провести пять прекрасных лет в составе «Олимпиакоса», — приводит слова баскетболиста Eurohoops.
Напомним, Милутинов стал первым новобранцем ЦСКА в нынешнее межсезонье. Потом «армейцы» объявили о продлении сотрудничества с лидером команды Майком Джеймсом.
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