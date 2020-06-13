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Несколько игроков «Лейкерс» собираются пропустить рестарт сезона НБА

Несколько игроков «Лейкерс» собираются пропустить рестарт сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

История с возможным отказом игроков НБА от участия в рестарте сезона продолжает набирать обороты. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли нашёл общий язык с главным вдохновителем идеи пропуска остатка сезона Кайри Ирвингом и не хочет принимать участие в матчах в Орландо (штат Флорида, США).

При этом в составе «Лейкерс» нашёлся ещё один исполнитель, который не считает целесообразным доигрывать сезон. Дуайт Ховард полагает, что на фоне протестов в США матчи НБА теряют свою актуальность, сообщает Clutch Points.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» являются одними из фаворитов сезона. На момент приостановки регулярного чемпионата команда из штата Калифорния возглавляла турнирную таблицу в Западной конференции.

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