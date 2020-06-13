В «Локомотиве-Кубань» рассказали об изменении бюджета на следующий сезон

Председатель правления «Локомотива-Кубань» Анатолий Мещеряков рассказал, как сильно изменится бюджет «железнодорожников» на фоне разразившегося кризиса, и отметил, что возведение тренировочного центра приведёт к большой нагрузке.
«Надеюсь, в этом году мы закончим строительство молодёжного тренировочного центра. Это будет первый баскетбольный центр такого уровня в стране. Бюджет клуба в следующем сезоне существенно не изменится, но с учётом строительства молодёжного центра нагрузка на бюджет будет существенная. При этом такие инвестиции оправданны. Мы всё это делаем зряче, в рамках нашей стратегии развития клуба», — приводит слова функционера ТАСС.
Напомним, в следующем сезоне команда из Краснодарского края будет представлять Единую лигу ВТБ в турнире Еврокубка.
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