Донован Митчелл объяснил, почему не хочет доигрывать сезон НБА

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл объяснил, почему выступает против возобновления сезона НБА. По словам баскетболиста, он опасается получить травму, что скажется на потенциальном подписании нового контракта, сообщает Clutch Points.

Митчелл рассчитывает получить максимальный контракт от клуба из Солт-Лейк-Сити, травма же может помешать осуществиться этим планам.

Напомним, сезон НБА возобновится 31 июля. Ожидается, что финал серии плей-офф состоится в октябре. «Юта Джаз» на момент приостановки регулярного чемпионата занимала четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Отметим, что сезон в НБА был приостановлен после того, как заражение коронавирусом было обнаружено как раз у игроков «Юты». В числе заразившихся был и Митчелл.