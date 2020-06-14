Кейру: при прочих равных Швед предпочтёт остаться в «Химках»

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Виктор Кейру прокомментировал информацию об интересе к защитнику «Химок» Алексею Шведу со стороны китайских клубов, а также «Милана» и «Барселоны».



«Сложно комментировать слухи. Я не знаю, кто и что Алексею предлагал, ничего не слышал по этому поводу. Стоит ли ему менять клуб? Здесь всё зависит от того, насколько Шведу комфортно в «Химках. Судя по игровым показателям, думаю, Алексею в его нынешней команде очень даже комфортно. Так что, если «Химки» предложат ему хороший контракт, мне кажется, он никуда не уйдет. Смысл менять один клуб Евролиги на другой? Он ведь тогда будет играть не в своей стране. Да и финансовые условия, думаю, там лучше не предложат. С точки зрения какого-то внутреннего вызова, если игрок хочет что-то поменять, то смотреть, конечно, надо на европейские клубы, а в Китай ехать, если там предложат в три раза больше денег. Но в китайский чемпионат обычно едут на закате карьеры, а Шведу до этого заката ещё далеко. У него есть время. Алексей, конечно, уже многое всем нам доказал, но вполне вероятно ещё есть история, когда нужно что-то доказывать. Поэтому надо продолжать играть за клубы Евролиги или НБА. Повторюсь, я думаю, что при прочих равных Швед предпочтёт остаться в «Химках», — приводит слова Кейру «Матч ТВ».

«Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание Алексея Шведа