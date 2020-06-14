Попович: если ты белый тренер, тебе лучше завоевать доверие чернокожих игроков

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович рассказал о том, как работает с чернокожими игроками.



«Особенно если ты белый и руководишь командой, которая состоит в основном из чернокожих, тебе лучше завоевать их доверие. Нужно быть искренним и понять их ситуацию. Вам нужно понять, где они выросли. Может, там есть чёрный парень из подготовительной школы. Может, там есть другой черный парень, который видел убийство в 7 лет. Это доведёт тебя до слёз.



Это глубже, чем кажется. Именно поэтому я начал думать: «Ты привилегированный сукин сын, но до сих пор не осознаёшь это. Тебе нужно усерднее работать. Ты должен быть лучше осведомлён. Тебе должно быть стыдно. Ты должен сказать это вслух», — приводит слова Поповича The New York Times.

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