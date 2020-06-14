Остин Риверс отреагировал на нежелание Ирвинга доигрывать сезон

Защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс отреагировал на инициативу одного из лидеров «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который призывает баскетболистов не участвовать в рестарте сезона НБА.

«Пытаюсь найти баланс. Мы можем заработать. С этими деньгами можем больше помогать людям и придавать энергии движению Black Lives Matter. Я на 100% поддерживаю это движение, потому что нам нужны изменения, несправедливость не может длиться так долго. Но не стоит забывать, что множеству игроков нужно зарабатывать, ведь не все получают столько же, сколько Кайри Ирвинг. В НБА преимущественно выступают афроамериканцы, и множество наших фанатов также афроамериканцы», — приводит слова Риверса Basket USA.

Напомним, Ирвинг пытается создать инициативную группу численностью более 150 баскетболистов, которая выступает против возобновления сезона НБА.