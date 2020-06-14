В «Нью-Йорк Никс» поддерживают кандидатуру Аткинсона на пост главного тренера команды

Боссы «Нью-Йорк Никс» продолжают пребывать в поисках нового главного тренера команды. Долгое время главным кандидатом на эту должность называли опытного экс-наставника «Чикаго Буллз» и «Миннесоты Тимбервулвз» Тома Тибодо.

Но теперь стало известно, что в менеджменте «Никс» поддерживают кандидатуру бывшего главного тренера «Бруклин Нетс» Кенни Аткинсона, сообщает Sny.TV. Особенно подчёркивается, что специалист умеет работать с молодыми игроками.

Аткинсон в ходе нынешнего сезона НБА был неожиданно уволен с поста главного тренера «Бруклин Нетс». При этом команда, невзирая на большое количество травм, стабильно держалась в зоне плей-офф.

Отметим, другими кандидатами на пост тренера «Никс» являются Майк Миллер и Майк Вудсон.