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«Вот тебе деньги, отдавай игру». Валтерс рассказал о «договорняках» в СССР

«Вот тебе деньги, отдавай игру». Валтерс рассказал о «договорняках» в СССР
Баскетбол 0

Известный в прошлом советский баскетболист Валдис Валтерс рассказал, что договорные матчи существовали и во времена СССР. В частности, поделился историей, как ему предлагали сдать матч во время визита в Тбилиси.

«Как-то приезжаем в Тбилиси играть тур. И накануне матча с хозяевами в мой гостиничный номер приходит человек. „Вот тебе деньги, отдавай игру“. Ну вот что они, обалдели? Где мораль, где принципы? Буду при всех, при том же Гомельском, продавать игру? Чтобы у него появился повод выгнать меня из сборной? И главное, чтобы потом все узнали, что Валтерса можно купить за деньги?

Человек ушёл, но на прощание сказал: „Вы всё равно проиграете“. Намекнул, что купит кого-то другого. И в самом деле, потом узнал, что матч сдавали двое наших. Я набрал в той игре 45 очков, но мы всё равно уступили. Нам просто не дали выиграть», — приводит слова Валтерса «Прессбол»

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