Валтерс: в Минске и Киеве самые красивые девушки

Известный в прошлом советский баскетболист Валдис Валтерс рассказал, где на территории бывшего СССР были самые красивые девушки. По словам бывшего спортсмена, ему всегда нравилось приезжать в Минск.



«Всегда нравилось приезжать в Минск. Там и в Киеве были самые красивые девушки. Что скрывать, когда ребята годами играют в одних и тех же городах, они заводят подруг. Это правило касалось всех городов европейской части СССР. Не работало оно только в Тбилиси. Но в столице Грузии были свои преимущества. Нашей делегации там однажды подарили бочку с коньяком. Деваться некуда, пришлось её опустошить за те самые шесть дней. Было нелегко, тем не менее мы справились», — приводит слова Валтерса «Прессбол».