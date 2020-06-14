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Валтерс: в Минске и Киеве самые красивые девушки

Валтерс: в Минске и Киеве самые красивые девушки
Баскетбол 0

Известный в прошлом советский баскетболист Валдис Валтерс рассказал, где на территории бывшего СССР были самые красивые девушки. По словам бывшего спортсмена, ему всегда нравилось приезжать в Минск.

«Всегда нравилось приезжать в Минск. Там и в Киеве были самые красивые девушки. Что скрывать, когда ребята годами играют в одних и тех же городах, они заводят подруг. Это правило касалось всех городов европейской части СССР. Не работало оно только в Тбилиси. Но в столице Грузии были свои преимущества. Нашей делегации там однажды подарили бочку с коньяком. Деваться некуда, пришлось её опустошить за те самые шесть дней. Было нелегко, тем не менее мы справились», — приводит слова Валтерса «Прессбол».

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