«Маккаби» расстался с экс-игроком ЦСКА Джексоном

Баскетбольный клуб «Маккаби» расстался с Аароном Джексоном, присоединившимся к команде в декабре 2019 года.



«Соглашение между „Маккаби“ и Аароном Джексоном, который присоединился к команде в этом сезоне и помог ей справиться со многими проблемами, закончилось. Клуб благодарит Аарона Джексона за время, проведённое в составе, и желает ему всего наилучшего в дальнейшем», — гласит заявление «Маккаби».



Джексон выступал также в составе московского ЦСКА.



В настоящий момент «Маккаби» готовится к возвращению на паркет — внутренний чемпионат возобновится уже на следующей неделе. До вынужденного перерыва в чемпионате «Маккаби» занимал первое место в турнирной таблице, одержав 19 побед в 21 встрече.