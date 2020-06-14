«Маккаби» расстался с экс-игроком ЦСКА Джексоном
Баскетбольный клуб «Маккаби» расстался с Аароном Джексоном, присоединившимся к команде в декабре 2019 года.
«Соглашение между „Маккаби“ и Аароном Джексоном, который присоединился к команде в этом сезоне и помог ей справиться со многими проблемами, закончилось. Клуб благодарит Аарона Джексона за время, проведённое в составе, и желает ему всего наилучшего в дальнейшем», — гласит заявление «Маккаби».
Джексон выступал также в составе московского ЦСКА.
В настоящий момент «Маккаби» готовится к возвращению на паркет — внутренний чемпионат возобновится уже на следующей неделе. До вынужденного перерыва в чемпионате «Маккаби» занимал первое место в турнирной таблице, одержав 19 побед в 21 встрече.
- 14 июня 2020
-
20:58
-
19:42
-
18:49
-
17:58
-
16:44
-
15:33
-
14:46
-
13:53
-
12:40
-
11:34
-
10:59
-
09:46
-
08:37
-
07:05
-
00:43
- 13 июня 2020
-
23:53
-
23:30
-
21:38
-
20:45
-
19:39
-
18:54
-
17:27
-
16:53
-
15:40
-
14:00
-
13:05
-
11:52
-
09:59
-
07:25
-
00:26
- 12 июня 2020
-
23:32
-
22:47
-
21:36
-
20:35
-
18:59
Партнерский контент