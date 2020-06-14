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«Маккаби» расстался с экс-игроком ЦСКА Джексоном

«Маккаби» расстался с экс-игроком ЦСКА Джексоном
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольный клуб «Маккаби» расстался с Аароном Джексоном, присоединившимся к команде в декабре 2019 года.

«Соглашение между „Маккаби“ и Аароном Джексоном, который присоединился к команде в этом сезоне и помог ей справиться со многими проблемами, закончилось. Клуб благодарит Аарона Джексона за время, проведённое в составе, и желает ему всего наилучшего в дальнейшем», — гласит заявление «Маккаби».

Джексон выступал также в составе московского ЦСКА.

В настоящий момент «Маккаби» готовится к возвращению на паркет — внутренний чемпионат возобновится уже на следующей неделе. До вынужденного перерыва в чемпионате «Маккаби» занимал первое место в турнирной таблице, одержав 19 побед в 21 встрече.

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