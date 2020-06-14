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Кьюбан сделал пожертвование в фонд чернокожих журналистов

Кьюбан сделал пожертвование в фонд чернокожих журналистов
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пожертвовал $ 100 тыс. в фонд помощи Национальной ассоциации чернокожих журналистов, сообщает CNBC. Фонд был создан Национальной ассоциацией чернокожих журналистов для оказания помощи дурналистам как спортивной, так и неспортивной сферы, потерявшим работу в период пандемии коронавируса.

По словам Кьюбана, он сделал пожертвование в честь журналистов Роджера Брауна и Мартина Макнила.

«Спросил у журналиста Macericks Дуэйна Прайса совета, и он сказал, что поддержит меня, так что решил сделать это пожертвование», — подчеркнул Кьюбан.

Ранее стало известно, что последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа. Уже 17 августа начнутся матчи плей-офф.

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