Кьюбан сделал пожертвование в фонд чернокожих журналистов
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пожертвовал $ 100 тыс. в фонд помощи Национальной ассоциации чернокожих журналистов, сообщает CNBC. Фонд был создан Национальной ассоциацией чернокожих журналистов для оказания помощи дурналистам как спортивной, так и неспортивной сферы, потерявшим работу в период пандемии коронавируса.
По словам Кьюбана, он сделал пожертвование в честь журналистов Роджера Брауна и Мартина Макнила.
«Спросил у журналиста Macericks Дуэйна Прайса совета, и он сказал, что поддержит меня, так что решил сделать это пожертвование», — подчеркнул Кьюбан.
Ранее стало известно, что последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа. Уже 17 августа начнутся матчи плей-офф.
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