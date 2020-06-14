Казанский УНИКС расстался сразу с несколькими баскетболистами — Рэймаром Морганом, Андреем Кощеевым и Хаукуром Палссоном, а также с Алексом Тайусом, сообщила пресс-служба клуба.
«Форвард Рэймар Морган покидает клуб по истечении контракта. Баскетболист провёл в нашем клубе два сезона и внёс огромный вклад в его успехи. Благодарим его за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере.
Форвард Андрей Кощеев уходит из УНИКСа по завершении контракта. Выражаем благодарность за вклад в игру.
Американский центровой Алекс Тайус покидает клуб по завершении контракта. За этот сезон баскетболист показал отличные игровые навыки, стал прекрасным одноклубником. Благодарим игрока за блестящую и самоотверженную игру.
Форвард Хаукур Палссон покидает клуб по истечении контракта. Желаем исландскому баскетболисту успехов в дальнейшей карьере», — гласят сообщения пресс-службы УНИКСа.
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