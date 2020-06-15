Гомельский — о новом капитане ЦСКА: молчун Курбанов лучше разговорчивого Воронцевича

Известный телекомментатор Владимир Гомельский прокомментировал возможную рокировку на посту капитана в составе ПБК ЦСКА.

«Мы пока просто не знаем, останется ли Воронцевич в составе команды или нет. Сейчас, видимо, идут переговоры. Во-вторых, если оценивать лидерские качества, то на мой взгляд, молчун Курбанов лучше разговорчивого Воронцевича. Хайнс тоже особенным болтуном не был, он показывал характер: делай как я, и мы победим. Никита в этом плане такой же. Но кто будет меня спрашивать?! Решение за Димитрисом Итудисом, ведь новый капитан должен стать проводником его идей на площадке.

На ЧМ-2019 Воронцевич играл в довольно слабой по числу исполнителей команде и за счёт своего опыта, приобретённого мастерства выделялся в лучшую сторону. В ЦСКА совсем иная ситуация», — приводят слова Гомельского «Известия».