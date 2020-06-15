Тимофею Мозгову прооперировали травмированное колено

Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов перенёс операцию на правом колене и вскоре начнёт курс реабилитационных процедур.

«Я уже не раз говорил перед тем, как сезон был остановлен из-за пандемии, что какое-то время активно работал в общей группе с командой и был готов выходить играть в официальных матчах. Перерыв в чемпионате позволил обратить внимание на дискомфорт в колене, который, несмотря на работу и прогресс, еще давал о себе знать. И когда стало понятно, что текущий сезон не возобновится, да и когда начнётся новый, честно говоря, не совсем ясно, мы приняли решение не откладывать плановую операцию и устранить оставшиеся проблемы в суставе. Все прошло хорошо. Сейчас восстанавливаюсь, а затем начну курс реабилитационных процедур.

По мнению врачей, пауза пришлась очень кстати. Появилась возможность снять последние вопросы в долгой истории моего колена. Думаю, после завершения восстановления ничто не будет вызывать неприятные ощущения и ограничивать подвижность. Также говорят и специалисты, с которыми мы были все это время на связи. Верю, что сейчас нахожусь в конце длительного и трудного пути», – приводит слова Мозгова Sports.ru.



Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками» 31 июля 2019 года, с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча.