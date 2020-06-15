Тимофею Мозгову прооперировали травмированное колено

Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов перенёс операцию на правом колене и вскоре начнёт курс реабилитационных процедур.
«Я уже не раз говорил перед тем, как сезон был остановлен из-за пандемии, что какое-то время активно работал в общей группе с командой и был готов выходить играть в официальных матчах. Перерыв в чемпионате позволил обратить внимание на дискомфорт в колене, который, несмотря на работу и прогресс, еще давал о себе знать. И когда стало понятно, что текущий сезон не возобновится, да и когда начнётся новый, честно говоря, не совсем ясно, мы приняли решение не откладывать плановую операцию и устранить оставшиеся проблемы в суставе. Все прошло хорошо. Сейчас восстанавливаюсь, а затем начну курс реабилитационных процедур.
По мнению врачей, пауза пришлась очень кстати. Появилась возможность снять последние вопросы в долгой истории моего колена. Думаю, после завершения восстановления ничто не будет вызывать неприятные ощущения и ограничивать подвижность. Также говорят и специалисты, с которыми мы были все это время на связи. Верю, что сейчас нахожусь в конце длительного и трудного пути», – приводит слова Мозгова Sports.ru.
Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками» 31 июля 2019 года, с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча.
- 15 июня 2020
-
10:27
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
08:54
-
08:33
-
07:51
-
07:30
-
07:02
- 14 июня 2020
-
23:49
-
22:35
-
20:58
-
19:42
-
18:49
-
17:58
-
16:44
-
15:33
-
14:46
-
13:53
-
12:40
-
11:34
-
10:59
-
09:46
-
08:37
-
07:05
-
00:43
- 13 июня 2020
-
23:53
-
23:30
-
21:38
-
20:45
-
19:39
-
18:54
-
17:27
-
16:53
-
15:40