Звёзды НБА поставили условие по доигровке сезона

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.



«На днях разговаривал с другом, который также играет в Восточной конференции, и он сказал, что у него есть несколько коллег, которые отказались возвращаться до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса. Мы говорим о команде, которая находится в зоне плей-офф, это не просто игроки, а ключевые фигуры. Это проблема, которую нужно решить», — приводит слова Кантера NBC.



Ранее за отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, а также центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард.