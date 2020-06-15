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Звёзды НБА поставили условие по доигровке сезона

Звёзды НБА поставили условие по доигровке сезона
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.

«На днях разговаривал с другом, который также играет в Восточной конференции, и он сказал, что у него есть несколько коллег, которые отказались возвращаться до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса. Мы говорим о команде, которая находится в зоне плей-офф, это не просто игроки, а ключевые фигуры. Это проблема, которую нужно решить», — приводит слова Кантера NBC.

Ранее за отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, а также центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард.

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