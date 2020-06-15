Мозгов сможет вернуться на площадку через четыре-шесть месяцев

Восстановление центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова после операции на правом колене займёт от четырёх до шести месяцев, сообщил агент баскетболиста Станислав Рыжов.

«Тимофей перенёс операцию на правом колене. Пытались избежать всеми силами, но приняли решение, что необходимо полностью разобраться с этим раз и навсегда. Сроки восстановления бывают разные, поэтому детали медицинского характера не хотелось бы распространять. Ориентировочно после таких процедур – от четырёх до шести месяцев. Это я имею в виду полное возвращение на площадку», — приводит слова Рыжова «Р-Спорт».



Напомним, Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками» 31 июля 2019 года, с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча.