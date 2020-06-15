Владимир Познер отреагировал на увольнение комментатора НБА за фразу «Каждая жизнь важна»

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с увольнением многолетнего комментатора и ведущего клубного ТВ «Сакраменто Кингз» Гранта Нейпира.



«Начну с того, что когда вспыхивают народные волнения, приходится забывать о таких понятиях, как демократия. О том, что в Америке мы имеем дело именно с народными волнениями, говорят цифры: этими волнениями охвачены 600 городов страны, они продолжаются более двух недель, в них участвуют сотни тысяч людей – это американские данные.



Во время подобных масштабных протестов неизбежны не только противоречащие демократии явления, но и явления, противоречащие закону. Могут бить стекла, громить и грабить магазины, переворачивать и поджигать автомобили. Вспомните 2019 год и «жёлтые жилеты» во Франции.



По поводу Гранта Нейпира. Начну с того, что никто его не увольнял, он сам подал в отставку. Но давайте по существу. Лозунг Black Lives Matter возник довольно давно в результате полицейского насилия в отношении афроамериканцев. Этот лозунг по сути никто не отвергал, потому что все, или почти все, в Америке понимают, что жизнь белокожего ценится несравненно выше жизни чернокожего. На фоне того, что происходит сейчас в Америке, ответить «Каждая жизнь важна» на вопрос «Как вы относитесь к слогану Black lives matter?» – это в лучшем случае значит быть идиотом. Это примерно то же самое, как в ответ на вопрос: «Не считаете ли важным принять закон о защите женщин?» ответить: «Надо защищать всех». Разумеется, каждая жизнь важна, но все знают, что реально жизнь чёрного важной не считается, в частности, полицией, имеет место быть полнейший произвол и беспредел. На этом фоне отвечать таким образом более чем глупо. Нейпир понял это, однако понял поздно, но сам уволился.



Ни я, никто другой не призываем американцев ни к чему. Каким образом я, живя и работая в России, могу заниматься призывами к людям другой страны? Это просто чушь. Винить меня в том, что я «потворствую разгулу преступности», мягко говоря, бред. Мог бы сказать жёстче», — написал Познер на своём сайте.