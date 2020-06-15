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«Это сложная ситуация». Куртинайтис — о возможном завершении карьеры Мозгова

«Это сложная ситуация». Куртинайтис — о возможном завершении карьеры Мозгова
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал операцию на колене, которая была сделана центровому его команды Тимофею Мозгову.

«Конечно, жалею, что он снова выбыл. В прошлом сезоне мы его готовили, он сам почти был готов. Однако, к сожалению, не сыграл ни одной игры, так как сезон был приостановлен из‑за вируса. Не знаю, на сколько он выбыл. Конечно, жалко, тем более что я знаю его настрой.

Я не врач, мне сложно рассуждать, тем более что я с ним не разговаривал. Это сложная ситуация, потому что предстоит снова набирать форму», — приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».

Напомним, Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками» 31 июля 2019 года, с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча.

Мозгов сможет вернуться на площадку через четыре-шесть месяцев
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