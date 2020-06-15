Игрок «Партизана» заразился коронавирусом. Он контактировал с Йокичем и Новаком Джоковичем
У одного из игроков баскетбольного «Партизана» обнаружен коронавирус. Речь идёт о центровом Николе Янковиче, утверждает Sportando.
Недавно баскетболист принял участие в товарищеской игре в Белграде. На этом матче присутствовали центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и теннисист Новак Джокович.
Фото доступно на странице Sportando в «Инстаграме».
Янкович после результатов теста находится в самоизоляции. Другие игроки и тренеры «Партизана» пройдут профилактическое тестирование.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая 12-миллионном Ухане. Из-за объявленной ВОЗ пандемии были остановлены практически все мировые спортивные соревнования.
- 15 июня 2020
-
14:26
-
12:51
-
12:16
-
12:01
-
11:49
-
11:35
-
11:03
-
10:27
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
08:54
-
08:33
-
07:51
-
07:30
-
07:02
- 14 июня 2020
-
23:49
-
22:35
-
20:58
-
19:42
-
18:49
-
17:58
-
16:44
-
15:33
-
14:46
-
13:53
-
12:40
-
11:34
-
10:59
-
09:46
-
08:37
-
07:05
-
00:43
- 13 июня 2020
-
23:53
-
23:30
Партнерский контент