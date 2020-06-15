Игрок «Партизана» заразился коронавирусом. Он контактировал с Йокичем и Новаком Джоковичем

У одного из игроков баскетбольного «Партизана» обнаружен коронавирус. Речь идёт о центровом Николе Янковиче, утверждает Sportando.

Недавно баскетболист принял участие в товарищеской игре в Белграде. На этом матче присутствовали центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и теннисист Новак Джокович.

Фото доступно на странице Sportando в «Инстаграме».

Янкович после результатов теста находится в самоизоляции. Другие игроки и тренеры «Партизана» пройдут профилактическое тестирование.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая 12-миллионном Ухане. Из-за объявленной ВОЗ пандемии были остановлены практически все мировые спортивные соревнования.