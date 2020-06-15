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«Парма» официально объявила, в каком еврокубковом турнире хочет участвовать

«Парма» официально объявила, в каком еврокубковом турнире хочет участвовать
Баскетбол 0

Как сообщил президент «Пармы» Сергей Богуславский, пермский клуб подал заявку на участие в будущем сезоне в Лиге чемпионов ФИБА и теперь ждёт ответа от руководства турнира.

«В соответствии с итоговой классификацией РФБ мы занимаем шестое место среди российских команд, что даёт право «Парме» претендовать на путёвку в Лигу чемпионов. Сейчас мы ждём решения лиги и надеемся сыграть именно в этом европейском турнире», — приводит слова Богуславского официальный сайт «Пармы».

Ранее президент пермского клуба сообщил, что его команда рассчитывает на точечное усиление перед предстоящим сезоном.

Клуб продлил контракты с лидерами Адасом Юшкявичюсом и Марексом Мейерисом, остальные игроки, включая Бориса Савовича и Роберта Джонсона, имели контракты на сезон-2020/2021.

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