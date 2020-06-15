УНИКС подписал контракт с американским центровым Джорданом Морганом

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским центровым Джорданом Морганом. Об этом сообщает официальный сайт команды.



Ранее 28-летний американский центровой выступал в турецком чемпионате за команду «Пынар Каршияка». В среднем за игру Джордан Морган набирал 12,5 очка, совершал 7,4 подбора, отдавал 1,5 результативные передачи и совершал 1,0 перехвата. В регулярной части чемпионата до отмены сезона команда «Каршияка» шла второй после «Анадолу Эфес».



Джордан является игроком сборной Словении, в составе которой сыграл в двух матчах. В игре против Венгрии он набрал 16 очков и 9 подборов, против Австрии – 19 очков, 7 подборов и 1передача.



Соглашение с баскетболистом подписано по схеме «1+1».