УНИКС подписал контракт с американским центровым Джорданом Морганом
Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским центровым Джорданом Морганом. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Ранее 28-летний американский центровой выступал в турецком чемпионате за команду «Пынар Каршияка». В среднем за игру Джордан Морган набирал 12,5 очка, совершал 7,4 подбора, отдавал 1,5 результативные передачи и совершал 1,0 перехвата. В регулярной части чемпионата до отмены сезона команда «Каршияка» шла второй после «Анадолу Эфес».
Джордан является игроком сборной Словении, в составе которой сыграл в двух матчах. В игре против Венгрии он набрал 16 очков и 9 подборов, против Австрии – 19 очков, 7 подборов и 1передача.
Соглашение с баскетболистом подписано по схеме «1+1».
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