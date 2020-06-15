19-летний россиянин Лахин продолжит карьеру в США

Форвард дубля московского ЦСКА Виктор Лахин продолжит карьеру в США — 19-летний игрок принял приглашение колледжа «Цинциннати», сообщает официальный сайт московского клуба.



Лахин-младший уже официально получил статус любителя, что позволит ему без ограничений выступать за команду университета «Цинциннати», начиная с первого курса. Баскетбольная команда колледжа является одной из самых титулованных в студенческой лиге. «Беаркэтс» попадают в плей-офф на протяжении последних десяти лет, причем в минувшем сезоне выиграли регулярный чемпионат конференции American. Они шесть раз участвовали в «Финалах четырех» NCAA, дважды брали титул, выпустили 57 игроков, выбранных на драфте НБА, включая таких звезд как Оскар Робертсон и Кеньон Мартин.