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19-летний россиянин Лахин продолжит карьеру в США

19-летний россиянин Лахин продолжит карьеру в США
Баскетбол / Евролига 0

Форвард дубля московского ЦСКА Виктор Лахин продолжит карьеру в США — 19-летний игрок принял приглашение колледжа «Цинциннати», сообщает официальный сайт московского клуба.

Лахин-младший уже официально получил статус любителя, что позволит ему без ограничений выступать за команду университета «Цинциннати», начиная с первого курса. Баскетбольная команда колледжа является одной из самых титулованных в студенческой лиге. «Беаркэтс» попадают в плей-офф на протяжении последних десяти лет, причем в минувшем сезоне выиграли регулярный чемпионат конференции American. Они шесть раз участвовали в «Финалах четырех» NCAA, дважды брали титул, выпустили 57 игроков, выбранных на драфте НБА, включая таких звезд как Оскар Робертсон и Кеньон Мартин.

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