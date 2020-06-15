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НБА предсказали локаут и срыв сезона-2020/2021

НБА предсказали локаут и срыв сезона-2020/2021
Баскетбол / НБА 0

Неназванный тренер команды Западной конференции НБА считает, что сезон-2020/2021 находится под угрозой срыва из-за локаута.

«Я думаю, что нас ждёт пересмотр соглашения, в сезоне-2020/2021 будет локаут. Мы увидим что-то похожее на то, что происходит в бейсболе. НБА сильно изменится. По факту — мы не будем играть», — приводит слова неназванного тренера команды НБА Bleacher Report.

Ранее бейсбольной лиге не удалось доиграть сезон из-за финансовых разногласий между игроками и владельцами.

Ранее сообщалось, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.

За отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, а также центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард.

Стоит отметить, что НБА и профсоюз игроков приняли решение не применять санкций к баскетболистам, которые примут решение не участвовать в рестарте сезона, однако баскетболисты не получат зарплату за пропущенные матчи.

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