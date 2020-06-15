«Пожалуйста, поймите». Ванесса Брайант заблокировала фан-страницы Коби и Джинны

Вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта Ванесса сообщила, что заблокировала фанатские страницы мужа в «Инстаграме».



«Нам очень тяжело постоянно видеть в Интернете фотографии наших любимых Джинны и Коби под каждым сообщением в ленте. Блокировка страниц болельщиков помогла поменять алгоритм. Мы вас любим, но, пожалуйста, поймите, что мы сделали это ради своего восстановления, а не потому что не ценим вашу любовь», — написала Ванесса Брайант в своём «инстаграме».



Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери, на борту находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.