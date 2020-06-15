«Пожалуйста, поймите». Ванесса Брайант заблокировала фан-страницы Коби и Джинны

Вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта Ванесса сообщила, что заблокировала фанатские страницы мужа в «Инстаграме».
«Нам очень тяжело постоянно видеть в Интернете фотографии наших любимых Джинны и Коби под каждым сообщением в ленте. Блокировка страниц болельщиков помогла поменять алгоритм. Мы вас любим, но, пожалуйста, поймите, что мы сделали это ради своего восстановления, а не потому что не ценим вашу любовь», — написала Ванесса Брайант в своём «инстаграме».
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери, на борту находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.
- 16 июня 2020
-
00:09
- 15 июня 2020
-
23:14
-
22:58
-
22:50
-
22:01
-
20:58
-
20:00
-
18:57
-
17:36
-
17:09
-
15:42
-
15:17
-
14:26
-
12:51
-
12:16
-
12:01
-
11:49
-
11:35
-
11:03
-
10:27
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
08:54
-
08:33
-
07:51
-
07:30
-
07:02
- 14 июня 2020
-
23:49
-
22:35
-
20:58
-
19:42
-
18:49
-
17:58
-
16:44