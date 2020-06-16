Перкинс рассказал, как в НБА относятся к организованному Ирвингом бойкоту

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал, как в лиге относятся к бойкоту возобновления сезона со стороны разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

«Есть разница между властью и популярностью. Никто не слушает Кайри. НБА будет продолжаться и дальше. Всё, что он делает — это вызывает ненужную драму, которая сейчас никому не нужна. Он делает целую кучу шума ни за что, потому что скоро начнётся сезон НБА. Леброн Джеймс хочет играть. Крис Пол хочет играть. Рассел Уэстбрук хочет играть. Энтони Дэвис, Яннис – когда они впервые проголосовали за возвращение НБА, голосование было 28-0. Все хотят играть. Сейчас Кайри только и делает, что пытается во что-то воткнуть гаечный ключ, но у него нет на это сил. Всё, что он делает — это выщипывает перья без всякой причины. НБА будет продолжаться и дальше», — приводит слова Перкинса Clutch Points.

Ранее сообщалось, что Ирвинг организует движение за отмену сезона НБА из-за конфликта с Леброном.