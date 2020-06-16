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«Валенсия» планирует подписать контракт с Энтони Гиллом

«Валенсия» планирует подписать контракт с Энтони Гиллом
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольный клуб «Валенсия» заинтересован в подписании контракта с американским форвардом Энтони Гиллом, сообщает Sportando.

Отмечается, что испанский клуб готов заключить с 27-летним баскетболистом двухлетнее соглашение. Ранее сообщалось, что на игрока подмосковных «Химок» также претендует итальянский «Милан» и греческий «Олимпиакос».

Американец выступает в составе команды из Московской области с 2017 года и является одним из лидеров коллектива. До остановки регулярного чемпионата Евролиги он принял участие в 25 матчах турнира (11 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи.

До момента досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ, Гилл успел появиться на паркете в 13 матчах турнира, набирая в них 11,2 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 0,8 передачи.

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