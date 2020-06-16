Комиссар НБА Сильвер рассказал о последствиях для игроков, бойкотирующих остаток сезона

Комиссар НБА Адам Сильвер понимает опасения некоторых игроков по возобновлению сезона-2019/2020 в Орландо и отметил, что баскетболисты не будут подвергнуты санкциям, если откажутся возвращаться на паркет.
«Я могу лишь сказать, что, возможно, это не для всех. Решение требует огромных жертв от игроков и всех, кто будет в этом участвовать, тренеров, судей. Если игрок не приедет, это не будет нарушением его контракта. Мы согласны с этим», – заявил Сильвер, его слова приводит журналистка Рэйчел Николс в «Твиттере».
Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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