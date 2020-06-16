ЦСКА хочет подписать разыгрывающего сборной Аргентины Вильдосу

Московский ЦСКА очень хочет видеть в своих рядах разыгрывающего защитника сборной Аргентины Луку Вильдосу и постарается договориться с «Басконией» о переходе игрока, утверждает Piratas Del Basket.



24-летний Вильдоса выступает за «Басконию» с лета 2017 года и в среднем в завершившемся досрочно сезоне Евролиги набирал по 7,1 очка, а также отдавал по 3,2 передачи. В чемпионате Испании его показатели составили 7,4 очка и 2,9 передачи.



Накануне греческое издание SDNA сообщило, что ЦСКА согласовал трёхлетний контракт с ещё одним игроком «Басконии» — тяжёлым форвардом Торнике Шенгелией. Ряд европейских источников также подтверждают факт переезда грузина в Москву. В досрочно завершённом сезоне Евролиги он принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи.

У ЦСКА теперь самый эффективный состав в истории. Объясняем почему Шенгелии приписывали плохое отношение к России, но грузин переезжает в Москву. Торнике сформирует мощнейший состав с Джеймсом и Милутиновым.