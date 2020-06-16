Стрелниекс: у меня действующий контракт. ЦСКА не может просто так избавиться от меня

Защитник Янис Стрелниекс прокомментировал появившуюся ранее информацию о желании московского ЦСКА расторгнуть с ним контракт.
«Пока это просто слухи, я не знаю, откуда эти новости. В настоящее время об этом пишут только левые порталы. Крупнейшие европейские СМИ молчат. Пока там ничего не опубликовано, всё хорошо.
Ничего нельзя знать наверняка. Это всегда может превратиться в реальность. Я не уверен, выгодно ли расставание для клуба, потому что у меня есть действующий контракт. Они не могут просто так избавиться от меня. Если это правда, то я предполагаю, что на этой неделе должно появиться больше информации. С такими вещами не затягивают», — приводит слова Стрелниекса Talsuvestis.lv.
В минувшем сезоне Стрелниекс сыграл в 21 матче Евролиги, набирая в среднем 7 очков, делая 1,9 подбора и 2,0 передачи.
Стрелниекс перешёл в ЦСКА летом 2019 года. До этого латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба.
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