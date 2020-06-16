Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стрелниекс: у меня действующий контракт. ЦСКА не может просто так избавиться от меня

Стрелниекс: у меня действующий контракт. ЦСКА не может просто так избавиться от меня
Баскетбол / Евролига 0

Защитник Янис Стрелниекс прокомментировал появившуюся ранее информацию о желании московского ЦСКА расторгнуть с ним контракт.

«Пока это просто слухи, я не знаю, откуда эти новости. В настоящее время об этом пишут только левые порталы. Крупнейшие европейские СМИ молчат. Пока там ничего не опубликовано, всё хорошо.

Ничего нельзя знать наверняка. Это всегда может превратиться в реальность. Я не уверен, выгодно ли расставание для клуба, потому что у меня есть действующий контракт. Они не могут просто так избавиться от меня. Если это правда, то я предполагаю, что на этой неделе должно появиться больше информации. С такими вещами не затягивают», — приводит слова Стрелниекса Talsuvestis.lv.

В минувшем сезоне Стрелниекс сыграл в 21 матче Евролиги, набирая в среднем 7 очков, делая 1,9 подбора и 2,0 передачи.

Стрелниекс перешёл в ЦСКА летом 2019 года. До этого латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020