Главный тренер «Зенита» Паскуаль не может прилететь в Россию

Главный тренер «Зенита» испанец Хавьер Паскуаль пока не может вернуться в России из-за отмены регулярных авиарейсов.



«Паскуаль дважды пытался вылететь в Санкт-Петербург регулярными рейсами. В последний момент оба были отложены. Предполагается, что тренер скоро вернется в Россию», — написал журналист Георг Заккас на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Евролига 25 мая приняла решение не доигрывать сезон-2019/2020, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Все участники незавершенного сезона, включая петербургский «Зенит», сохранили места в турнире на будущий год.



Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что его команда, дебютировавшая в Евролиге в минувшем сезоне, должна стать постоянным участником турнира.

Церковный: «Зенит» должен играть в Евролиге на постоянной основе