Игрок ЦСКА Стрелниекс: Москва, Санкт-Петербург — города, которые мало похожи на Россию

Защитник московского ЦСКА Янис Стрелниекс поделился впечатлениями от жизни в столице России.
«Мне очень нравится Москва, Санкт-Петербург. Но это города, которые мало похожи на Россию. Я живу недалеко от центра в Москве. Квартира, тренажёрный зал, магазин всё находится в 5-7 минутах езды. Клуб считает, что платит нам достаточно большие зарплаты. И это правда, что игроки сами финансируют своё проживание. Команда лишь помогает найти помещение и уладить все детали. Семья всё время со мной. Жене нравится, что она может приехать в Ригу в любое время», — приводит слова Стрелниекса Talsuvestis.lv.
Стрелниекс перешёл в ЦСКА летом 2019 года. До этого латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба.
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