Горно-металлургическая компания «Норильский никель», являющаяся владельцем московского баскетбольного клуба ЦСКА, может сократить финансирование команды.
«В том числе из-за случившейся в Норильске экологической аварии, «Норникель» может сократить финансирование ЦСКА. Плюс общая пандемия, из-за этого компания тоже понесла финансовый ущерб. Я не исключаю и даже предполагаю, что «Норникель» может пойти на сокращение бюджета ЦСКА.
Но и у других клубов могут быть сокращения бюджетов, и не только в баскетболе. А что делать? Во всех профессиональных видах спорта», — приводит слова почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова ТАСС.
Согласно опубликованным перед началом прошлого сезона данным, ЦСКА является первым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 2,862 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей «Норильский никель» платит в качестве владельца клуба. Также «армейцы» получили 1,565 млрд рублей от группы спонсоров, куда входит горно-металлургическая компания.
Ранее от финансирования баскетбольного клуба отказался «Аэрофлот».
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