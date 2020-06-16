Энес Кантер получит гражданство США

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер сообщил, что уже через год сможет получить гражданство США.

«Сегодня особенный день. Буквально через год меня ждёт одна самых удивительных привилегий — становлюсь американским гражданином. Я не буду принимать как должное свободу. В этой стране у меня будет то, что отобрала Турция. Я всегда буду за Америку и демократию», – написал Кантер на своей странице в социальной сети, сопроводив текст фотографией.

Фото доступно на странице Энеса Кантера в «Твиттере».

Кантер находится в оппозиции к нынешней турецкой власти и уже давно не может попасть в родную страну.



К моменту приостановки регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс», имея в активе в 64 встречах 43 победы, занимал третье место в турнирной таблице Восточной конференции,.