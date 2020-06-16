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Энес Кантер получит гражданство США

Энес Кантер получит гражданство США
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер сообщил, что уже через год сможет получить гражданство США.

«Сегодня особенный день. Буквально через год меня ждёт одна самых удивительных привилегий — становлюсь американским гражданином. Я не буду принимать как должное свободу. В этой стране у меня будет то, что отобрала Турция. Я всегда буду за Америку и демократию», – написал Кантер на своей странице в социальной сети, сопроводив текст фотографией.

Фото доступно на странице Энеса Кантера в «Твиттере».

Кантер находится в оппозиции к нынешней турецкой власти и уже давно не может попасть в родную страну.

К моменту приостановки регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс», имея в активе в 64 встречах 43 победы, занимал третье место в турнирной таблице Восточной конференции,.

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