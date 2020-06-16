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«Зенит» и два испанских клуба поборются за игрока ЦСКА Хиллиарда

«Зенит» и два испанских клуба поборются за игрока ЦСКА Хиллиарда
Баскетбол / Евролига 0

Интерес к защитнику московского ЦСКА Даррану Хиллиарду проявляют сразу три клуба. Речь идёт об испанских «Валенсии» и «Басконии», а также о санкт-петербургском «Зените», утверждает Piratas Del Basket.

Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается расстаться с американцем в нынешнем межсезонье. Источник в клубе заявил, что Хиллиард не справился с ролью отведённой ему на площадке рядом с Майком Джеймсом, именно поэтому ему решили найти замену.

В составе ЦСКА Хиллиард провёл 27 матчей, набирая в среднем 10 очков, делая 1 передачу и 2 подбора.

В предыдущем сезоне Дарран выступал за «Басконию». В составе испанского клуба он не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и отдавая 1,1 передачи.

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