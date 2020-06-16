ФИБА отменила сезоны в трёх еврокубковых турнирах

Руководство ФИБА приняло решение досрочно завершить сразу три еврокубковых турнира. Так, боссы организации договорились не возобновлять женские соревнования в Евролиге и Еврокубке сезона-2019/2020, а также мужской Кубок Европы-ФИБА-2019/2020, сообщает Eurohoops.
В женской Евролиге сезон был остановлен на стадии четвертьфинала, за трофей боролись две российские команды — УГМК и «Надежда». Еврокубок также остановили на четвертьфиналах. Там Россия была представлена курским «Динамо».
Что касается мужского Кубка Европы-ФИБА, то сезон остановили на стадии полуфинала, в который пробились турецкие «Пынар» и «Бахчешехир», немецкий «Байройт» и датский «Баккен».
Ни в одном из турниров победитель не определён. При этом в ФИБА уже осенью намерены доиграть приостановленный сезон Лиги чемпионов.
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