ФИБА отменила сезоны в трёх еврокубковых турнирах

Руководство ФИБА приняло решение досрочно завершить сразу три еврокубковых турнира. Так, боссы организации договорились не возобновлять женские соревнования в Евролиге и Еврокубке сезона-2019/2020, а также мужской Кубок Европы-ФИБА-2019/2020, сообщает Eurohoops.

В женской Евролиге сезон был остановлен на стадии четвертьфинала, за трофей боролись две российские команды — УГМК и «Надежда». Еврокубок также остановили на четвертьфиналах. Там Россия была представлена курским «Динамо».

Что касается мужского Кубка Европы-ФИБА, то сезон остановили на стадии полуфинала, в который пробились турецкие «Пынар» и «Бахчешехир», немецкий «Байройт» и датский «Баккен».

Ни в одном из турниров победитель не определён. При этом в ФИБА уже осенью намерены доиграть приостановленный сезон Лиги чемпионов.