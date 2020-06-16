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Большинство игроков НБА поддержат желание Леброна возобновить сезон

Большинство игроков НБА поддержат желание Леброна возобновить сезон
Баскетбол / НБА 0

Большая част игроков НБА поддержат форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, если тот выразит желание возобновить сезон, сообщает Clutch Points.

Напомним, что уже после того как в НБА определились с датой возобновления регулярного чемпионата и форматом доигровки сезона, ряд игроков выразили сомнение в целесообразности проведения матчей. Часть баскетболистов не хотят играть в условиях пандемии коронавируса, а часть опасается, что сезон НБА отвлечёт внимание общества от протестов, связанных с гибелью Джорджа Флойда и борьбой афроамериканцев против произвола правоохранительных органов.

Движения игроков, выступающих против доигровки сезона, возглавляет экс-напарник Леброна по «Кливленду» Кайри Ирвинг.

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