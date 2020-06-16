Супермодель с разноцветной кожей показала, как проводит время с форвардом «Лейкерс» Кузмой

Известная супермодель Винни Харлоу показала, как проводит время с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайлом Кузмой, с которым она состоит в отношениях. На ролике видно, как пара проводит досуг и общается.

Харлоу, канадская модель, известная тем, что ей удалось сделать карьеру, страдая от синдрома витилиго — нарушения пигментации кожного покрова, что фактически привело к тому, что у девушки разноцветная кожа. На сегодняшний день у Винни восемь миллионов подписчиков.

Соответствующее видео доступно на канале YouTube Swish Daily.

Напомним, на данный момент игроки НБА готовятся к возобновлению сезона. Ожидается, что чемпионат возобновится 31 июля, а завершится уже осенью. Все матчи пройдут в Орландо (штат Флорида, США).