Брат Тони Паркера возглавит АСВЕЛ

Владелец французского АСВЕЛа четырёхкратный чемпион НБА и экс-звезда «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Франции Тони Паркер принял решение назначить на пост главного тренера клуба родного брата — Ти Джея, сообщает Eurohoops.

Тони подчеркнул, что верит в талант брата и считает, что сейчас наиболее подходящее время для подобного шага. В прошлом Ти Джей Паркер входил в тренерский штаб АСВЕЛа. Кроме того, непродолжительное время занимал должность исполняющего обязанности главного тренера.

Напомним, команду возглавлял Звездан Митрович, но специалист вынужден был покинуть пост. По словам руководства клуба, он нарушал командные принципы и не проявлял к ним должного уважения. Интересно, что решение об увольнении Митрович намерен оспорить в суде.