Стрелниекс, вероятнее всего, останется в ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Яниса Стрелниекса Артурс Калнитис опроверг информацию о том, что его клиент в скором времени покинет команду из Москвы. Специалист убеждён, что Стрелниекс останется в стане «армейцев».

«Я не так давно общался с Наталией Фураевой, и она не поднимала вопрос о возможном расторжении контракта с Янисом. Думаю, что сообщения о его возможном уходе — не более чем слухи. Мне непонятно, на чём они основаны. У него гарантированный контракт. Ему нравится команда, организация. Даю 85–90%, что сезон-2020/2021 Стрелниекс проведёт в московском клубе.

Во-первых, Янис — сильный игрок, с большим опытом выступлений в Евролиге. Он не затерялся в составе «армейцев» и приносил им много пользы в досрочно завершённом сезоне. Во-вторых, если клуб всё же решит с ним расстаться, то ему надо будет выплатить очень солидную неустойку, которая составит большую часть контракта. Так что не вижу никакой выгоды, — пояснил он", — приводит слова Калнитиса издание «Известия».