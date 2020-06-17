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Ирвинг и его коалиция требуют огромные преференции для чернокожих

Ирвинг и его коалиция требуют огромные преференции для чернокожих
Баскетбол / НБА 0

Выступающая за отмену сезона НБА коалиция игроков во главе с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом и атакующим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли представила свои требования. Они опубликованы на портале ESPN.

Приоритетным требованием коалиции является улучшение практики найма чернокожих на должности во фронт-офис и на пост главного тренера в клубы НБА.

Игроки считают, что фронт-офисы лиги должны формировать состав, учитывая расовую справедливость. Сейчас в НБА работает 8 чернокожих генеральных менеджеров, причём только 4 из них оказывают решающее влияние при принятии решений по баскетбольным операциям. Кроме того, в НБА работает всего 7 чернокожих главных тренеров.

Ещё одним приоритетом коалиции является работа с организациями и фондами, с которыми НБА наладила деловые отношения. Брэдли заявил, что сообщество афроамериканцев должно оказывать больше влияния по этим вопросам. Он призвал владельцев клубов лиги поддержать Марка Кьюбана («Даллас Маверикс») и Майкла Джордана («Шарлотт Хорнетс»), которые внесли существенный денежный вклад для борьбы с расизмом после смерти Джорджа Флойда.

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