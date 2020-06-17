Ирвинг и его коалиция требуют огромные преференции для чернокожих

Выступающая за отмену сезона НБА коалиция игроков во главе с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом и атакующим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли представила свои требования. Они опубликованы на портале ESPN.
Приоритетным требованием коалиции является улучшение практики найма чернокожих на должности во фронт-офис и на пост главного тренера в клубы НБА.
Игроки считают, что фронт-офисы лиги должны формировать состав, учитывая расовую справедливость. Сейчас в НБА работает 8 чернокожих генеральных менеджеров, причём только 4 из них оказывают решающее влияние при принятии решений по баскетбольным операциям. Кроме того, в НБА работает всего 7 чернокожих главных тренеров.
Ещё одним приоритетом коалиции является работа с организациями и фондами, с которыми НБА наладила деловые отношения. Брэдли заявил, что сообщество афроамериканцев должно оказывать больше влияния по этим вопросам. Он призвал владельцев клубов лиги поддержать Марка Кьюбана («Даллас Маверикс») и Майкла Джордана («Шарлотт Хорнетс»), которые внесли существенный денежный вклад для борьбы с расизмом после смерти Джорджа Флойда.
- 17 июня 2020
-
09:04
-
08:34
-
08:24
-
08:13
-
08:07
-
00:21
-
00:17
- 16 июня 2020
-
23:19
-
21:54
-
21:23
-
20:07
-
18:55
-
17:49
-
16:20
-
16:13
-
15:36
-
15:19
-
14:00
-
13:47
-
12:56
-
12:19
-
11:30
-
11:19
-
10:47
-
09:17
-
08:01
-
05:40
-
00:09
- 15 июня 2020
-
23:14
-
22:58
-
22:50
-
22:01
-
20:58
-
20:00
-
18:57