Гомельский: папе не дали звание в Латвии. Проявление национализма по отношению к русским

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал тот факт, что его отцу в своё время не дали звание «Заслуженного тренера Латвийской ССР», проявлением национализма.



«Мнение Валдиса Валтерса о тренере Гомельском для меня не является секретом. В нём говорит обида. Он не стал олимпийским чемпионом. Валдис абсолютно уверен в том, что его не взяли в Сеул не по спортивному принципу, а по другой причине.

Я считаю, что на 1988 год Валтерс, как разыгрывающий был сильнее, чем Игорс Миглиниекс. Однако, он попал в команду, потому что папа очень важным считал такой фактор, как психологию игроков. Не хотел он, чтобы в команде был кто-то, кто плёл бы интриги, которые могли бы оказаться вредными именно с точки зрения командной психологии. Видимо, для Валтерса это ещё обиднее.

А вот заявление, что Гомельский так и не получил звание «Заслуженного тренера Латвийской ССР» — правда. Федерация баскетбола Латвии даже не рассматривала возможность такого шага. И это, с моей точки зрения, было проявлением национализма по отношению к русским в целом», — написал Гомельский в своей конференции.