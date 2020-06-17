Гомельский: папе не дали звание в Латвии. Проявление национализма по отношению к русским

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал тот факт, что его отцу в своё время не дали звание «Заслуженного тренера Латвийской ССР», проявлением национализма.
«Мнение Валдиса Валтерса о тренере Гомельском для меня не является секретом. В нём говорит обида. Он не стал олимпийским чемпионом. Валдис абсолютно уверен в том, что его не взяли в Сеул не по спортивному принципу, а по другой причине.
Я считаю, что на 1988 год Валтерс, как разыгрывающий был сильнее, чем Игорс Миглиниекс. Однако, он попал в команду, потому что папа очень важным считал такой фактор, как психологию игроков. Не хотел он, чтобы в команде был кто-то, кто плёл бы интриги, которые могли бы оказаться вредными именно с точки зрения командной психологии. Видимо, для Валтерса это ещё обиднее.
А вот заявление, что Гомельский так и не получил звание «Заслуженного тренера Латвийской ССР» — правда. Федерация баскетбола Латвии даже не рассматривала возможность такого шага. И это, с моей точки зрения, было проявлением национализма по отношению к русским в целом», — написал Гомельский в своей конференции.
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