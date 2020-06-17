Директор «Басконии» прояснил ситуацию с выкупом ЦСКА контракта Шенгелии

Директор «Басконии» Пабло Ортис заявил, что, если форвард Торнике Шенгелия захочет покинуть испанскую команду, его клуб не будет отказываться от выкупа контракта московским ЦСКА.



«Мы прекрасно понимаем, что наступит день, когда Торнике покинет «Басконию». Конечно, хотелось бы, чтобы этот момент наступил как можно позже. За пять лет он стал неотъемлемой частью клуба, нашим символом, можно даже сказать, инфлюенсером. Он очень близок к руководству клуба, и если Шенгелия скажет, что хочет уйти, то мы не будем чинить ему препятствий», – приводят слова Ортиса «Известия».



В досрочно завершённом сезоне Евролиги Торнике принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Ранее о том, что ЦСКА достиг соглашения с «Басконией» о переходе форварда, сообщило греческое издание SDNA.



Шенгелия выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступает в составе «Басконии».

Шенгелия отреагировал на информацию о переходе в ЦСКА