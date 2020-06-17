В Омске изобрели «Русский баскетбол» с чудными правилами. Его хотят включить в Олимпиаду

В Омске изобрели и запатентовали «Русский баскетбол», сообщает телеграм-канал Mash. Отличие от обычного баскетбола заключается в том, что на каждом щите находится по два кольца, а на паркете есть несколько результативных зон. Так, первая зона – двухочковая, попадание из этой зоны сразу в оба кольца приносит четыре очка. Попадание с трёхочковой дуги в оба кольца приносит шесть очков, а из-за центральной линии – восемь. Автором игры является российский тренер Виталий Притыкин.
«Нижнее кольцо — это стандартное баскетбольное кольцо, верхнее кольцо – модернизированное кольцо, которое стоит без крепёжного кронштейна вместе со вторым прицельным прямоугольником. При отставании на 10 очков 8-очковое попадание практически сравнивает результат, и снова интрига возникает в игре. Значение такой результативности снижает преимущества высокорослых игроков, потому что есть много снайперов маленького роста, и это придаёт большую популярность «русскому баскетболу».
Для того чтобы «русский баскетбол» показали на Олимпиаде в Токио, необходимо большое желание и помощь РФБ и лично президента федерации Андрея Кириленко», — рассказал Притыкин в интервью, опубликованном в телеграм-канале Mash.
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