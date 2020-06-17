«Это разбивает мне сердце!» Леброн — о ролике с темнокожим мальчиком, спрятавшимся от копа

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на видеоролик, на котором темнокожий мальчик прячется от полицейской машины.
«Страх, в котором живут наши дети», — такой подписью сопровождается ролик в «твиттере» BlackCultureEntertainment.
«Это разбивает мне сердце», — отреагировал на видео в ретвите Леброн Джеймс.
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.
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