«Это разбивает мне сердце!» Леброн — о ролике с темнокожим мальчиком, спрятавшимся от копа

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на видеоролик, на котором темнокожий мальчик прячется от полицейской машины.

«Страх, в котором живут наши дети», — такой подписью сопровождается ролик в «твиттере» BlackCultureEntertainment.

«Это разбивает мне сердце», — отреагировал на видео в ретвите Леброн Джеймс.



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.



В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.