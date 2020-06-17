Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Барселона» поддержала Black Lives Matter в первой игре возобновлённого чемпионата Испании

«Барселона» поддержала Black Lives Matter в первой игре возобновлённого чемпионата Испании
Баскетбол / Евролига 0

Баскетболисты «Барселоны» перед матчем лиги АСВ с «Ховентудом» поддержали движение Black Lives Matter. Игроки каталонского клуба вышли на разминку перед матчем в футболках с соответствующей надписью.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» БК «Барселона».

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

Из-за этого США были охвачены волной беспорядков.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020