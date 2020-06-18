Перкинс — Ирвингу: Кайри, ты сам всех отвлекаешь от обсуждения проблем

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс обратился к коалиции игроков и её лидеру, разыгрывающему «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу, которые хотят бойкотировать возобновление сезона в НБА.



По мнению Ирвинга, возобновление сезона отвлечет внимание общественности от обсуждения социального неравенства.



«Мы только и обсуждаем Ирвинга. Послушай, Кайри, ты сам всех отвлекаешь от обсуждения проблем в этой ситуации. Это безумие. Не посоветовавшись с президентом профсоюза Крисом Полом и исполнительным директором профсоюза Мишель Робертс, ты просто собираешь группу парней и говоришь: «Давайте не будем играть». Без альтернативного плана. Здесь просто нет никакого смысла. Я полностью не согласен с такой позицией», – сказал Перкинс в эфире шоу ESPN’s «Get Up!», запись которого опубликована в «Твиттере».

