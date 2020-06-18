Майкл Джордан назвал игрока, который так же хорош, как он

Экс-игрок «Чикаго Буллз» Крэйг Ходжес рассказал, что его бывший партнёр Майкл Джордан считал защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Клайда Дрекслера таким же классным игроком, каким был он сам, однако не видел в нём таланта достичь успеха в коммерческом плане.
«Не каждый отличный спортсмен является востребованным с точки зрения маркетинга. Помню один разговор, нас было четверо, в том числе и Майкл. Зашла речь о Дрекслере, и Майкл сказал: «Клайд так же хорош, как и я. Он просто не знает, как играть в эту игру. И я говорю сейчас не о баскетболе», – отметил Ходжес в эфире VladTV на YouTube.
Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.
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